Wéi d'Police schreift, koum et en Dënschdeg am spéiden Nomëtteg zu engem uergen Accident zu Ettelbréck.

Géint 16.40 Auer hate sech op der Kräizung vun der Avenue des Alliés an der Rue Jean-Pierre Thill en Auto an e Moto ze pake kritt. De Motocyclist gouf dobäi schro verwonnt an huet nach op der Plaz misse vun de Rettungsekippe versuergt ginn. Hie koum dono an d'Spidol.