Et ass mëttlerweil all Summer dat nämmlecht Spill: D'Hëtztperiodë gi méi laang, an dobäi kënnt d'Dréchent, déi vu Joer zu Joer méi prononcéiert gëtt.

Waarm Summere kënne villäicht flott fir d'Mënsche sinn, déi sech tëschenduerch och emol ofkille kënnen. Fir d'Natur awer sinn se e Stresstest, deem d'Flora an d'Fauna ëmmer méi schlecht gewuess sinn. Datt eis Bëscher, Flëss a an och eis wëll Déieren extrem un der Dréchent an der Hëtzt leiden, geet och aus enger Matdeelung vum Ëmweltministère e Freideg ervir. D'Vegetatioun gëtt duerch d'Dréchent an d'Hëtzt geschwächt, besonnesch d'Beem si betraff. Op Plazen, wou de Bësch manner dicht ass, wier den typeschen Erfrëschungs-Effekt mol net méi ze spieren, schreift den Ëmweltministère. E Waassermanktem wier den Ament iwwerall ze gesinn, wat mat sech bréngt, dass verschidde Beem verdréchnen a vu Borkenkäfer oder Pilz befall sinn.

Wëll esou Hëtztperioden an Zukunft warscheinlech ëmmer méi dacks komme wäerten, misst een d'Bëscher zu Lëtzebuerg méi hëtztresistent maachen. Dëst soll virun allem duerch eng méi divers Bëschpopulatioun erreecht ginn.

Mee et ass net just d'Vegetatioun, déi ënnert der Dréchent leit. Wëll Déiere sichen no neie Waasserplazen a veränneren hiert Verhale wéinst der unhalender Hëtzt. Vill kleng Baachen a Weieren si schonn ausgedréchent, an och an deene méi grousse Waasserleef geet de Peegel erof. Dëse méi nidderege Waasserstand bedeit ënner anerem, datt Schuedstoffer net esou staark verdënnt kënne ginn. Dat wéinegt Waasser gëtt ausserdeem méi waarm a stagnéiert, wat dozou féiert, datt net genuch Oxygen fir Fësch a Waasserplanzen do ass. Fir deem entgéintzewierke wier et wichteg, d'Baachen a Flëss nees ze renaturéieren.

Dat bësse Reen aus deene leschten Deeg huet iwwerdeems net wierklech zu enger Erhuelung vun der Situatioun bäigedroen. Just déi iewescht Buedemschichte kruten de Reen op, deen dunn direkt vun den ausgedréchente Planzen opgesuckelt gouf. Fir datt sech déi ënnerierdesch Waasserreserven e bëssen erhuele kéinten, misst et op zwou Wochen um Stéck reenen.

Staarkreen ka matten an enger Drécheperiod dogéint séier geféierlech ginn. Den Dréchenen, haarde Buedem kann d'Waasser net esou gutt ophuelen, wat séier zu Héichwaasser féiere kann. Wat d'Drénkwaasser ugeet, esou sinn dem Ëmweltministère no den Ament nach genuch Reserven do, fir déi aktuell Consommatioun ze decken. Et sollt ee sech awer bewosst sinn, datt Waasser eng liewenswichteg Ressource ass, déi een net onnëtz verbëtze sollt.

Schreiwes

Situation actuelle concernant les ressources en eau et l'état des forêts au Luxembourg (19.08.2022)

Communiqué par : ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Situation relative aux forêts

La sécheresse combinée aux effets des canicules affaiblit la végétation, notamment aussi les arbres, ce qui peut s'observer entre autres en forêt. Aux endroits où la forêt est moins dense, on ne sent même plus l'effet typique de «rafraîchissement». Partout on peut observer des arbres et des plantes en manque d'eau, en conséquence, certains arbres dépérissent et sont attaqués par des parasites secondaires tels que les bostryches et les champignons.

Il faut que nous rendons nos forêts plus résilientes aux sécheresses induites par le changement climatique du fait que de telles périodes de sécheresse vont probablement se produire plus souvent au futur. Le défi principal sera de trouver un juste équilibre entre les mesures de protection pour améliorer la capacité de résistance aux perturbations des arbres actuels et les mesures de diversification des structures, des essences et des provenances des arbres futurs. Ceci pour éviter d'éventuels échecs à répétition d'une stratégie basée uniquement sur les capacités adaptatives de la régénération naturelle.

Ceci peut se faire par les mesures suivantes:

• Le renforcement de la diversité et de la complémentarité des essences forestières dans les peuplements forestiers;

• Le maintien et le renforcement de la diversité génétique des arbres dans les peuplements forestiers;

• L'augmentation de la diversité des structures des peuplements forestiers;

• L'amélioration de la capacité de résistance des arbres forestiers face aux perturbations;

• L'adaptation des infrastructures forestières aux conditions climatiques futures.

Mais ce ne sont pas que les plantes qui sont impactées par le manque d'eau en forêt. Les animaux sauvages souffrent également des températures élevées, cherchent à trouver des endroits d'abreuvement et présentent des changements de comportement en raison des fortes chaleurs.

Situation relative à l'eau

Compte tenu de la situation inchangée de nos cours d'eau, nous rappelons l'interdiction de tout prélèvement dans les eaux de surface, même couvert par une autorisation, et de réduire fortement les pêches sur les cours d'eau.

Les cours d'eau

Les épisodes de sécheresse ne sont pas sans conséquence pour nos cours d'eau. En août, certains petits cours d'eau sont déjà à sec. Un évènement rare et inquiétant, encore jamais observé sur certains ruisseaux. La baisse des niveaux d'eau affecte directement la faune et la flore aquatiques, et ce à plusieurs niveaux: les faibles hauteurs d'eau favorisent l'augmentation de la température de l'eau, ce qui appauvrit la disponibilité en oxygène pour les organismes aquatiques. À ceci vient s'ajouter l'augmentation de la concentration des charges polluantes puisque l'effet de dilution est amoindri par les faibles débits.

Lorsque les cours d'eau se retrouvent partiellement à sec, on observe une fragmentation du milieu aquatique. Les organismes qui y vivent se retrouvent piégés dans une section de cours d'eau stagnante, appauvrie en oxygène, avec une charge polluante importante, et sans possibilité d'accéder à des zones favorables à la survie. Ceci constitue un argument de plus en faveur de la réalisation de projets de renaturations. En effet en rendant aux cours d'eau leur dynamique et morphologie naturelle, la résilience des écosystèmes aquatiques envers ces pressions est augmentée.

Les précipitations

Les précipitations des derniers jours n'ont pas eu d'influence sur les eaux souterraines ou le niveau des rivières. De même, seuls les premiers centimètres du sol ont pu être mouillés, mais la végétation a tout absorbé. Il faudrait au moins 2 semaines de pluie consécutive et modérée afin de permettre aux précipitations d'avoir une influence quelconque sur les réservoirs d'eau souterraine.

Les sols secs ne peuvent actuellement absorber l'eau que très lentement. En cas de fortes pluies intempestives, celles-ci s'écouleront immédiatement en surface et ne pourront pas être tamponnées. Cela entraîne un risque accru de dommages dus au ruissellement de surface et à l'érosion. Les intempéries peuvent survenir partout et aucune zone ne peut donc être exclue. Les endroits critiques sont indiqués sur la carte des risques de fortes pluies publiée sur géoportail.

L'eau potable

Concernant l'eau potable, nous avons toujours assez de réserves par rapport à la consommation actuelle. Or, restez conscients et ne consommez pas plus d'eau qu'il vous faut.