Mat innovativen, digitale Mëttel wëll Lëtzebuerg an de Partnerlänner humanitär Hëllef leeschten.

D'Besoine sinn do, mä se ginn net gedeckt. Nëmme ronn een Drëttel vun den humanitären Hëllefen, déi u sech gebraucht ginn, sinn aktuell weltwäit tatsächlech gedeckt. Um Dag vun der humanitärer Hëllef huet de Kooperatiounsminister Franz Fayot dowéinst déi nei Lëtzebuerger Strategie fir d'Kooperatioun virgestallt.

All Kris brauch eng spezifesch Approche, dowéinst bréicht all Problematik och en individualiséierte Leisungsusaz. D'Hëllef soll doriwwer eraus nohalteg an inklusiv sinn, fir keen op der Streck ze loossen, esou de Franz Fayot. Dofir gesäit déi nei Strategie vir, de Budget ze héijen. Dee soll fir 2022 ronn 65 Milliounen Euro hunn. Notamment soll domadder duerch d'Digitaliséierung an de Partnerlänner humanitär Hëllef geleescht ginn. Dat géing aktuell och schonn a Refugiéscampen a Jordanien geschéien. Mat innovativen, digitale Mëttel kéint ee méi erreeche wéi just mat konventionelle Mëttel, esou nach de Minister géintiwwer der Press. E gutt Beispill wier an deem Kader och de Projet "emergency.lu", enger mobiller Satellitte-baséierter Telekommunikatiounsplattform.

Fir eng nächst Generatioun vun esou technesche Solutioune soll e Concours lancéiert ginn, fir mam Privatsecteur en änleche Projet op d'Been ze stellen, deen een der internationaler Communautéit ka proposéieren, esou wéi dat aktuell mat emergency.lu leeft.

Am Fokus sollen an der neier Strategie dann och déi mental Gesondheet an d'Gläichheet tëscht de Geschlechter stoen.

De Minister Franz Fayot huet nach präziséiert, dass am Fall vun enger allgemenger Rezessioun a wann de Budget géing erofgoen, ee mat deem misst schaffen, wat en huet.