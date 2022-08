"Eis Meenung war et, fir den Text fäerdeg ze maachen an dann als kompletten Text op den Instanzewee ze bréngen", sou den CSV-Politiker Claude Wiseler.

Uganks Juli hat d'Regierung decidéiert, datt déi deemoleg sanitär Situatioun ronderëm de Coronavirus eng Impfflicht net justifiéiere géing. Fir den Hierscht preparéiert ze sinn, huet een awer een informellen Text un de Staatsrot geschéckt.

Impfflicht - Reaktioune vun der Oppositioun

De Conseil d'Etat huet awer refuséiert den Text ze aviséieren, ebe well et keen offizielle Gesetzesprojet ass. Wéineg iwwerraschend, spueren d'Oppositiounsparteien net mat Kritik. De Claude Wiseler, gesondheetspolitesche Spriecher vun der CSV-Fraktioun, hätt sech eng aner Virgoensweis gewënscht.



Claude Wiseler: "Eis Meenung war et, fir den Text fäerdeg ze maachen an dann als kompletten Text op den Instanzewee ze bréngen, wëssend, datt mer e selbstverständlech net an dësem Moment géinge stëmmen, wëssend datt mer e just géinge prett maachen fir wa mer e géinge brauchen, wat ech net hoffen."



Wéi eng Persoune vun enger eventueller Impfflicht betraff solle sinn, do wollt de Claude Wiseler sech net festleeën. Dat misst een zu deem Moment kucken, wa se a Kraaft triede soll.



Och de Sven Clement vun der Piratepartei kritiséiert d'Virgoe vun der Regierung. Et wier esou ee graven handwierkleche Feeler, datt ee wëll vu Calcul schwätze kéint.

Sven Clement: "Dës Regierung wëllt gären alle Säite gefalen, wëllt sech gären de schéine Männche maachen, souwuel bei deene Leit déi géint, an deenen déi vir eng Impfflicht sinn, dowéinst hëlt se einfach keng Decisioun."



De Sven Clement spekuléiert zudeem, datt d'Regierungsparteie sech am Dossier Impfflicht net eens sinn. Datt de Staatsrot den aktuellen Text net aviséiere wëllt, wier mat Bléck op déi konstitutionelle Roll vum Conseil d'Etat iwwerdeems déi richteg Decisioun. Seng Partei wier kloer géint eng Impfflicht. Et géing een un d'Wierkung vun der Impfung gleewen, grad bei schwéiere Verleef, awer et wier ee weider fir de fräie Choix.

Am Owesjournal reagéieren och d'ADR an déi Lénk op den institutionelle Clinch ronderëm d'Impfflicht.