Verschidde Stéit kommen am neie System nach méi schlecht ewech wéi bis ewell. Dowéinst gëtt bei de betraffene Leit e Recalcul gemaach.

Déi iwwerschaffte Loyersubventioun gëllt réischt zanter dem 1. August. Ma net jidderee kritt sou ënnert d'Äerm gegraff wéi geplangt. Et ass elo opgefall, datt e Stot mat 3 Kanner oder méi am neie System den Ament nach méi schlecht ewechkënnt wéi bis ewell. 31 Stéit wiere betraff, sou de Logementsministère, deen e Freideg matdeelt, et géif een dësen "technesche Feeler" redresséieren.

Déi betraffe Leit kréien e Recalcul gemaach a kréien duerno via Courrier den aktualiséierte Montant vun hirer Loyerssubventioun matgedeelt. De Feeler hätt och keen Impakt dorobber, wie vun der Loyerssubventioun profitéiere kann a wien net. Wéi et vum Ministère heescht, wéilt een den 2. September en neit Gesetz an de Regierungsrot abréngen, dat de Feeler redresséiert. Deen Text soll retroaktiv op den 1. August gëllen. Déi Concernéiert musse keng weider Demarchen ënnerhuelen.

Schreiwes

Information concernant la subvention de loyer applicable à partir du 01.08.2022

Communiqué par : ministère du Logement

La loi prévoyant l'adaptation à la hausse de la subvention de loyer et transposant ainsi un élément de l'accord de la tripartite du printemps est entrée en vigueur le 1er août. Or, lors de l'application des nouvelles valeurs, il s'est avéré que la version du texte déposé et voté par la Chambre des députés et publié au Journal officiel comporte une erreur matérielle. Cette erreur touche moins de 1% de la population bénéficiaire et sera redressée au plus vite par un projet de loi modificative avec effet rétroactif au 1er août qu'il est prévu de présenter au Conseil de gouvernement du 2 septembre 2022.



L'erreur matérielle concerne le plafond de revenu pour accéder au montant maximal de l'aide mensuelle fixé à 400,00 euros pour la catégorie des ménages avec 3 enfants ou plus. Ce plafond est indiqué dans l'annexe de la loi au tableau des paramètres de calcul. Ce plafond de revenu annuel net pour accéder au montant maximal de l'aide mensuelle fixé à 400,00 euros devrait être 8.937,00 euros (nombre indice 100). Le plafond actuellement indiqué dans le tableau est de 6.937,00 euros.



L'effet de cette erreur est que les ménages bénéficiaires avec 3 enfants ou plus dont le revenu net annuel dépasse actuellement 58.269,00 euros se verront attribuer une subvention de loyer moins importante que prévue. Un total de 31 ménages actuellement bénéficiaires de la subvention de loyer est concerné. Le montant des aides qui leur sont versés n'est pas inférieur à celui accordé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 22 juillet 2022. Après le recalcul des dossiers concernés, tous les ménages touchés seront informés par courrier du montant actualisé de la subvention de loyer. L'erreur matérielle n'a aucun impact sur l'éligibilité des ménages pour une subvention de loyer.



Il est prévu que le redressement de l'erreur matérielle s'applique rétroactivement à la date du 1er août 2022, de sorte que chaque ménage bénéficiaire concerné − qui aurait obtenu un montant réduit de l'aide à cause de cette erreur matérielle − touchera la différence dès la publication de la loi modificative. Ainsi, tous les bénéficiaires obtiendront le montant total de l'aide initialement visé par le gouvernement. Aucune démarche de la part des bénéficiaires concernés n'est nécessaire.