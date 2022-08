Doriwwer eraus leeft 2023 de Kollektivvertrag aus, deen d'Paie vun de Luxair-Mataarbechter agefruer hat.

"D'Situatioun ass aktuell komplizéiert bei der Luxair, mee an Europa ass dat keng Exceptioun" - sou erkläert et de Luxair-Direkter Gilles Feith.

Wéi de Luxair-Chef an engem Gespréich mam Paperjam seet, mécht hie sech Suerge fir d'Lëtzebuerger Airline, wëll een nach ëmmer géif rout Chiffere schreiwen. Datt d'nächst Joer de Kollektivvertrag ausleeft, wouranner d'Paien agefruer waren, léisst de Gilles Feith dacks net roueg schlofen.

Vum Personal géife Flexibilitéit an Engagement gefuerdert, besonnesch elo an der Vakanzesaison. Och wann ee wéilt nei Leit bei der Luxair astellen, sou wier dat net einfach seet de Gilles Feith. Deemno géif de Lëtzebuerger Sozialmodell net méi duergoen, fir Kandidaten an d'Land ze kréien.

Allemol géifen dem Luxair-Patron no vill Erausfuerderungen op d'Gesellschaft am Hierscht waarden. National wier allemol eng kollektiv Aktioun gefrot, fir d'Inflatioun ofzefiederen, sou de Gilles Feith.