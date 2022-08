Dat huet d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert um Freideg op enger Pressekonferenz ënnerstrach.

Besonnesch Leit mat méi verschiddene sexuelle Partner wiere méi a Risk. Och wann hei bestëmmte Communautéite méi betraff wieren, kéint de Virus awer theoretesch op jiddereen iwwerdro ginn.

Hei am Land si bis elo just Männer infizéiert an ee Kand. D'Iwwerdroung vum Virus kënnt duerch en direkten enke Kontakt mat enger infizéierter Persoun, seet den Direkter vun der Santé, de Jean-Claude Schmit. Awer net just duerch sexuelle Kontakt. Antëscht wéisst een och, datt et Leit ginn, déi asymptomatesch sinn. Et wéisst een awer net, ob se deen Ament infektiéis sinn.

Zu Lëtzebuerg ginn et 46 confirméiert Fäll vun Afepouken. 133 Persoune goufe scho geimpft, 380 Leit si fir e Vaccin ugemellt.

Bis elo goufen 1.400 Vaccinen op Lëtzebuerg geliwwert. Et hätt een der awer 2.500 gefrot gehat. Warscheinlech soll eng 2. Liwwerung eréischt am Dezember kommen.

Leit, déi sech zu enger Risikogrupp zielen, solle Kontakt mat hirem Dokter ophuelen oder kënnen op d’Covid-Hotline (+352 247-65533) uruffe fir weider Informatiounen. D’Personal op der Hotline krut dofir eng extra Schoulung. Si beäntwerte Méindes bis Freides tëscht 8 an 18 Auer an de Weekend vun 10 bis 18 Auer Froen.