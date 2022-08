Datt jonk Leit iwwer zwou Woche laang verschidde Beem am Käerjenger Bobësch besat haten, war net grad nom Goût vun der CSV.

D'CSV huet via parlamentaresch Fro d'Ëmweltministesch iwwer dës Virgäng interpelléiert an och d'Démarche vun der Natur- a Bëschverwaltung hannerfrot.

Gefrot gouf ënnert anerem no der legaler Basis fir dës Aktioun an och op dierfte Plattformen a Kompost-Toiletten an engem Naturschutzgebitt amenagéiert ginn. Signatairë waren de Käerjenger Buergermeeschter Michel Wolter an d'Co-Fraktiounscheffin Martine Hansen.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro vum Michel Wolter a Martine Hansen

D'Ministesch Joëlle Welfring bleift ganz sachlech an hirer Äntwert a seet, datt d'Aktioun am Bobësch als Protest-Manifestatioun gesi gëtt an domat als Ausdrock vu Meenungsfräiheet, wéi se an der Verfassung verankert ass.

Et wier och am Virfeld keng Autorisatioun gefrot ginn, mä et wier och onkloer, wéi eng dat hätt kéinte sinn.

Datt d'Leit vun der Natur- a Bëschverwaltung virsiichteg un d'Saach an d'Aktivisten erugoungen, wier ugepasst an équitabel, sou d'gréng Ministesch - och wier kee Schued um Ökosystem Bësch bei der Aktioun am Bobësch entstanen.