De CGDIS mellt insgesamt 4 Blesséierter zanter e Freideg de Mëtteg.

E Freideg am Nomëtteg sinn zu Mënsbech an der Rue Henri Tudor zwee Autoen net laanschtenee komm. D'Accident war géint 17 Auer, eng Persoun ass verwonnt ginn.

Zwee Gefierer waren och géint 17.45 Auer an en Accident op der Cloche d'Or verwéckelt. An nach emol kuerz virun 19 Auer op der A3 a Richtung Frankräich. Et gouf all Kéier eng Persoun blesséiert.

An der Nuecht op e Samschdeg si géint 2.10 Auer an der Rue Melicksheck zu Konsdref en Auto an en Trakter net laanschtenee komm. Och hei gouf et ee Blesséierten.