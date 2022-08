Geforesituatiounen erkennen, aschätzen a richteg reagéieren, dat soll een an de Selbstbehaaptungscourse léieren, déi vun der Stater Police ugebuede ginn.

An engem éischte Reportage goung et ëm den theoreteschen Deel vun der Formatioun. Am zweeten Deel mussen d'Participanten iwwerdeems selwer aktiv ginn a se ginn op d'Prouf gestallt. Zesumme mam Anne Wolff kucke mer wat d'Coursen de Kandidate bruecht hunn.