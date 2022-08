Zu Eschenz am Thurgau sinn nieft der Lëtzebuergin, fir déi informell Renconter, och hir Kolleegen aus Däitschland, Éisträich a Liechtenstein invitéiert.

D’Sujeten um Méindeg an Dënschdeg stinn all am Zeeche vum Ukrainkrich a sengen wirtschaftleche Konsequenzen.