Am Juli gouf et awer méi Chômeure wéi am Juni. Alles an allem waren de leschte Mount 14.259 Persoune bei der ADEM ageschriwwen.

Dat sinn der 2.600 manner wéi Mëtt zejoert. Do derbäi kommen awer och eng ronn 4.000 Fraen a Männer, déi an enger vun de Beschäftegungsmesuren dra sinn an also net de volle Loun verdéngen. Am Juli hu sech och eng 2.300 Leit nei bei der ADEM ageschriwwen, dorënner och eng 160 Leit, déi aus der Ukrain geflücht sinn. Vill Poste sinn och nach ze kréien: sou waren de leschte Mount eng 13.000 fräi Plazen bei der ADEM gemellt - en Drëttel méi wéi Mëtt zejoert. Links PDF: Pressecommuniqué

PDF: Déi wichtegst Zuelen am Iwwerbléck