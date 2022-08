Dat sot de President vun de Forainen, de Charles Hary, um Méindeg op der traditioneller Pressekonferenz nom éischte Weekend Schueberfouer.

Déi éischt Deeg wiere gutt verlaf an et wier een zefridde mat der Unzuel u Leit, déi komm sinn. Wat d'Präisser ugeet, do dierft net alles an een Dëppe geheit ginn. Et wier wuel wouer, datt verschidde Präisser geklomme sinn, huet de President vun de Forainen zouginn, ma laang net all. De Charles Hary: Ech selwer hunn hei Kannergeschäfter stoen a mir si schonn 2019 an 2020 mat 3 Euro den Tour gefuer genee wéi haut. Dorun huet sech näischt geännert. An dat gëllt och fir d’Confiserien.



Datt et eng Präishausse zum Beispill beim Iessen a Gedrénks gëtt, dat kéint een dogéint net bestreiden: Dat ganzt Lëtzebuerger Land weess dat, an all Restaurant ass alles méi deier ginn. Dat ass net eis Schold. Mir wieren och gär präislech bliwwe wéi mer waren, mee dat ass net dran. Et ass alles ze deier ginn.

Bei den enge Spiller wieren d’Präisser nämmlecht bliwwen, anerer wiere vläicht 50 Cent oder 1 Euro méi deier ginn, huet de Stater DP-Schäffe Patrick Goldschmidt de Weekend iwwer festgestallt: D’Fouer freet keen Entrée. Et ass jidderengem säi Choix, ze kommen oder net, et ass jidderee wëllkomm, mee et gëtt keng Obligatioun.



Éischtens wieren net all d’Präisser geklommen, an zweetens géifen et am Fall vun enger Hausse och gutt Grënn dofir ginn. De Patrick Goldschmit nennt d’Beispill vun engem Lokal op der Schueberfouer, dat vill an d’Animatioun investéiert: Wou international DJe kommen an doduerch vill Käschten huet, wat d’Sécherheet ugeet. Datt dee Betrib keng Entrée freet an dat awer muss iergendwou reperkutéieren, ass jo awer normal. An dann ass nach jidderee fräi ze soen, ob e wëll dohin oder net. Mee da kënne mer awer net just iwwert déi Präisser schwätzen an net iwwer anerer. Vill Präisser sinn d'nämmlecht bliwwen.

De Charel Hary ka verstoen, datt et fir d’Leit frustrant ass, datt verschiddenes méi deier ginn ass, betount awer zäitgläich, datt déi Hausse generell ze spiere wier an net just op der Schueberfouer.

Datt d‘Forainen dëst Joer kee Stand-Geld musse bezuelen an d‘Präisser dowéinst kéinte méi niddreg loossen, wier och keen Argument. D‘Stand-Geld hei an der Gemeng Lëtzebuerg ass ganz minim. Ech mengen, do stellen d‘Leit sech Saache vir, déi guer net esou sinn. Do schwätze mir vun 1.000 Euro, 1.500 Euro. 2.500 Euro ass deen deierste Stand. Dat ass net dowéinst, dass mir kënne soen, da fuere mir fir näischt. Sou geet dat net.

Den Erfolleg vun den éischten Deeg géif awer weisen, datt d’Leit nach ëmmer gewollt sinn ze kommen, och wann de President vun de Foraine sech wënsche géif, datt och Leit, déi finanziell manner gutt do stinn, méi dacks kéinten op d’Schueberfouer kommen.