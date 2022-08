Eng Rei Leit hate sech an de soziale Reseauen opgereegt, datt d'Rees op d'Luxembourg Fest am Wisconsin mat Steiergelder finanzéiert gi wier.

D'Finanzministesch Yuriko Backes an de Piraten-Deputéierte Sven Clement waren d'lescht Woch zu Belgium am amerikanesche Wisconsin, wou d'Nokomme vu Lëtzebuerger Immigranten all Joer d'Luxembourg Fest feieren. Zesumme mam Kardinol Jean-Claude Hollerich hate si ënnert anerem un enger Parad deelgeholl.

Lots of fun with @Yuriko_Backes - Luxembourg 🇱🇺 heritage at the core of the parade in Belgium, WI, celebrating 100 years of incorporation 🇺🇸 pic.twitter.com/30sq1CJytr — Nicole Bintner (@NicoleBintner) August 14, 2022

Nodeems sech an de soziale Medien iwwer d'Iddi opgereegt gouf, datt d'Politiker d'Rees mat Steiergelder kéinte gemaach hunn, dementéiert de Finanzministère dat elo op Nofro hin: Nee, d'Finanzministesch war privat mat der Famill an den USA an huet deemno d'Rees selwer bezuelt. Och de Sven Clement verséchert, hien hätt d'Rees mat senger Famill selwer finanzéiert.

De Kardinol Jean-Claude Hollerich, deen och fir d'Fest zu Belgium war, sot sengersäits, hie wier am Numm vun der Kierch do gewiescht an hätt eng 20 Communautéiten an den USA besicht. Vum Steierzueler wier awer näischt bezuelt ginn.