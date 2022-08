Sou richteg politesch gëtt et zwar ni, mä an awer sinn en Dënschdeg den Owend méi Politiker wéi soss op offizieller Missioun op der Schueberfouer ënnerwee.

Et ass nämlech Buergermeeschter-Dag, wou eng sëllege Gemengemammen a -pappen an den Iess- a Gedrénksbude beim Zerwéieren aushëllefen.

34 sinn der am ganzen ugemellt, déi tëscht 19 an 22 Auer en Dënschdeg den Owend mam Plateau aktiv sinn.

Déi komplett Lëscht

Betzder: M. Jean-François WIRTZ - Restaurant Friture Joslet

Biwer: M. Marc LENTZ - Am Stall

Bauschelt: M. Jeff GANGLER - Crêperie bretonne

Buerschent: Mme Annie NICKELS-THEIS - Schla'Winer

Konsdref: Mme Edith JEITZ - Friture Henriette

Duelem: M. Joseph HEISBOURG - Friture Armand

Dippech: Mme Manon BEI-ROLLER - Restaurant Kugener

Iechternach: M. Yves WENGLER - Schla'Winer

Ell: M. Armand SCHUH - Schwarzwald Christel

Feelen: M. Fernand MERGEN - Schwarzwaldhaus

Fluessweiler: M. Roger BARTHELMY - Restaurant Friture Joslet

Gréiwemaacher: M. Léon GLODEN - Am Stall

Groussbus: M. Paul ENGEL - Crêperie bretonne

Helperknapp: M. Frank Conrad - Kessel

Kiischpelt: M. Yves KAISER - King Kong

Lëtzebuerg: Mme Lydie POLFER - Restaurant An der Flesch

Mamer: M. Gilles ROTH - Restaurant Kugener

Miersch: M. Michel MALHERBE - Friture Restaurant Chez Irène

Monnerech: M. Jeannot FURPASS - Kessel

Munneref: M. Steve RECKEL - Restaurant An der Flesch

Nidderaanwen: M. Raymond WEYDERT - Taverne op der Fouer

Recken op der Mess: M. Carlo MULLER - Restaurant Kugener

Réiser: M. Tom JUNGEN - Taverne op der Fouer

Sëll: M. Jean KONSBRUCK - Schwarzwaldhaus

Sandweiler: Mme Simone MASSARD-STITZ - Restaurant An der Flesch

Suessem: Mme Simone ASSELBORN-BINTZ - Stübli

Schieren: M. Eric THILL - Friture Armand

Schëffleng: M. Paul WEIMERSKIRCH - Friture Restaurant Chez Irène

Stengefort: M. Sammy WAGNER - King Kong

Steesel: M. Fernand MARCHETTI - Schwarzwald Christel

Waldbëlleg: Mme Andrée HENX-GREISCHER - Friture Henriette

Walfer: M. François SAUBER - Friture Armand

Weiler zum Tuer: M. Vincent REDING - Am Stall

Wuermer: M. Mathias AST - Stübl