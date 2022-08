De Jean Asselborn gesäit do säin Homolog Ramtane Lamamra a gëtt och an Audienz vum Staatspresident Tebboune empfaangen.

D’Gespréicher wäerten an der Haaptsaach ëm déi wirtschaftlech, wéi humanitär Konsequenze vum Ukrainkrich dréinen, déi jo a villen afrikanesche Länner zu ferme Versuergungsengpäss bei de Liewensmëttel gefouert huet.

Lëtzebuerg an Algerien ënnerschreiwen am Kader vun der Visitt och e bilateralen Accord am Beräich vun der Loftfaart.