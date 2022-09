Et ass eng Plaz fir "obdachlos" Mënschen, déi chronesch krank sinn oder no enger Hospitalisatioun nach net stabil genuch sinn, fir nees op d’Strooss.

D’Struktur vu Weiler zum Tuer ass op Esch geplënnert.

Zanter 2 Méint wunnt d’Evelyne Maubon zu Esch-Uelzecht an der "Escale”. D’Fra louch am Fréijoer 2 Wochen am Koma, war 3 Méint laang hospitaliséiert. Ouni Doheem a Sozialversécherung ass si frou hei ënnerkomm ze sinn

“Je suis sortie de l’hôpital, je marchais à peine. Donc là, je fais de la kinésithérapie 3x par semaine. J’ai encore besoin aussi de quelques médicaments. Sans assurance sociale, on ne peut pas bénéficier de ce genre de choses. Plus ici, il y a une équipe de psychologues et une équipe sociale.

2x an der Woch sinn d’Doktere vu Médecins du Monde an der Escale, fir de Suivi vun de Patienten ze maachen. De Projet leeft mat der Ënnerstëtzung vum Gesondheetsministère. Den Escher Centre Hospitalier stellt d‘Haus zur Verfügung, grad ewéi d’Infirmieren an d’Sozialaarbechter.

“Als Direkter vun engem Akutspidol fannen ech, datt e Spidol och e Rôle an der Gesellschaft huet an och eng sozial Missioun huet”, seet den Dr René Metz, Generaldirekter vum CHEM.

Dauerhaft Solutioune fir chronesch krank Persounen

D’Partenariat mam Chem huet de Virdeel, datt d’Awunner am Noutfall séier am Escher Spidol ënnerkommen an d’Escale ëmmer op dat selwecht Spidol zréckgräife kann.

Bis zu 10 Leit kënnen am Haus zu Esch ënnerkommen. Den Ament sinn 8 Better besat. 3 vu chronesch kranke Persounen, déi net méi zréck op d’Strooss kënnen. Fir si misst eng dauerhaft Solutioun fonnt ginn. Betount den Dr Bernard Thill, President vu Médecins du Monde.

“Do kann ech just eis Gesellschaft opruffen, datt mer d’Käpp alleguer zesummestrecken: Wat kënne mer maache fir déi Leit? Well fir mech ass als Dokter Non-assistance à personnes en danger ëmmer nach inacceptabel an als Lëtzebuerger kënne mer eis dat och net erlaben.”

Och hätt een erlieft, datt eng Alkohol-ofhängeg Persoun, déi wéinst engem Häerzproblem an der Struktur zu Weiler zum Tuer ënnerkoum, do hire Suchtproblem an de Grëff krut. Allerdéngs wär si réckfälleg ginn, wéi si gewuer ginn, datt Zäit komm wier, d’Struktur ze verloossen. Do misst een nach Partenariater entwéckelen, fir dëse Persounen eng Chance ze ginn, nees an der Beruffswelt ënnerzekommen.

D’Evelyne Maubon wëll sech nees en eegestännegt Liewen opbauen. Och dobäi gëtt si hei an der Escale vun de Psychologen an de Sozialaarbechter ënnerstëtzt. Déi geléiert Infirmière hofft, nees eng Kéier an hirem Beruff Fouss ze faassen.