E Mëttwoch viru 6 Méint sinn d'russesch Truppen an d'Ukrain amarschéiert.

Den däitsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat den 24. Februar als "Zeitenwende" bezeechent. D'Welt ass no der russescher Invasioun net méi déi selwecht. D'Europäesch Unioun huet historesch Sanktioune géint Russland decidéiert a leescht der Ukrain Militärhëllef. An dat net ouni Zoustëmmung vum EU-Parlament.

De Pierre Jans huet mat véier Lëtzebuerger EU-Deputéierten iwwer den Ufank an de weidere Verlaf vum Krich an der Ukrain geschwat.

Den Ufank mécht de Charles Goerens vun de DP: d'Erënnerung un d'russesch Invasioun de 24. Februar. "Ob Lëtzebuerg, EU oder NATO: mir hu bis kuerz virdrun näischt gewosst. Obwuel d'Sécherheetsdéngschter vun den USA a Groussbritannien Warnungen erausginn haten. Mir waren iwwerrascht."

Den CSV-Europadeputéierten Christophe Hansen: "Mir waren net iwwerrascht. Schockéiert natierlech."

D'Tilly Metz vun déi Gréng an dann de Marc Angel vun der LSAP:

"Ech war ganz kloer iwwerrascht an ënner Schock."

"Ech war virun allem traureg, well ech awer nach dru gegleeft hat, et géif kee Krich ginn."

D'EU-Parlament war u villen Decisioune bedeelegt. De Charles Goerens: "Mir hunn d'Kommissioun net nëmme begleet, mee och ënnerstëtzt duerch Resolutiounen."

Marc Angel: "Mir hunn zum Beispill eng Resolutioun gestëmmt géint Mënschenhandel, fir Fraen ze protegéieren. Och eng fir Kanner a Jugendlecher speziell ze schützen. An natierlech eng Resolutioun fir an der EU d'wirtschaftlech Repercussiounen opzefänken."

Tilly Metz: "An all Kommissioun war de Krich en Thema."

Charles Goerens: "Et goufen historesch Decisioune geholl wéi militäresch Hëllef fir d'Ukrain. A Sanktioune géint Russland, déi et a sech hunn."

Christophe Hansen: "Sanktioune si gutt, mä et ass sou eng Saach. Elo ginn et Effekter déi de Russen ze gutt kommen. Fir hir Pëtrolsproduiten hu si nei Marchéë fonnt a China an an Indien a kommen elo besser ewech ewéi virdrun."

D'EU-Sanktioune missten dofir a reegelméissegen Ofstänn nach eemol op de Leescht geholl ginn, fuerdert de Christophe Hansen vun der CSV. Dee sech fir en Areesverbuet fir russesch Touristen an Europa ausschwätzt. "Mir mussen de Russen weisen, dass de Krich fir eis inakzeptabel ass. Dat muss fir jiddereen dohannen eng Kéier Konsequenzen hunn."

De Charles Goerens vun de Liberalen an déi gréng Tilly Metz widderspriechen.

"Dat ass menger Meenung no grad esou absurd ewéi wann een am 2. Weltkrich de Leit baussent Däitschland verbueden hätt Goethe ze liesen."

"De Risiko, deen ech gesinn ass, dass mir do an den Narrativ vum Putin geroden: de Weste géint Russland."

Den Accueil vu Refugiéen, finanziell Hëllefe fir den Neesopbau, Waffeliwwerungen: d'Europadeputéiert begréissen alleguer de staarken Zesummenhalt an der EU, iwwerhaapt vun der transatlantescher Allianz.

