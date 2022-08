Fir e Mëttwoch an Donneschdeg am Nomëtteg huet den nationale Wiederdéngscht nees eng Alerte jaune mat engem Avis de chaleur erausginn.

Et ginn Temperaturen tëscht 30 an 32 Grad gemellt, plazeweis, virun allem laanscht d'Musel, kann den Thermometer och op 33 Grad klammen, heescht et an de Previsioune vu MeteoLux.