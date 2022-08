Bedéngt duerch déi héich Temperaturen an déi laang Dréchent sinn d'Drauwen dëst Joer besonnesch fréi zeideg.

Vun der Vinsmoselle huet et d'lescht Woch geheescht, datt d'Lies dëst Joer Enn August, respektiv Uganks September ugeet.

Dem Direkter vum Institut Viti-Vinicole Roby Ley no hätt ee bis elo nach guer keng Erfarung hei am Land mat sou wéineg Waasser wéi dësem. Dohier kéint een och keng Indikatiounen iwwert de Joergang ginn. Sécher wier just, datt d'Recolte dëst Joer méi kleng wäert ausfalen, sou de Roby Ley.