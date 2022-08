D'Liewensmëttelsécherheet deelt mat, datt de Produit "Fruitberry Mix" vun der Mark Ardo zréckgeruff gëtt.

Wien déi rout Friichte vun Ardo ësst kéint liicht oder staark Symptomer vum Hepatitt-A-Virus opweisen. Ënnert anerem fille sech déi Betraffen net gutt an hu Féiwer, Duerchfall, Iwwelzegkeet, Bauchwéi, keen Appetit, donkelen Urin oder d'Aen oder d'Haut si giel gefierft.

Net all infizéiert Persoun weist Symptomer op, dës trieden awer an der Reegel bannent 14 bis 28 Deeg op. Wie sech net sécher ass, soll léiwer an eng Kontroll bei säin Hausdokter.

Verkaf ginn d'rout Friichte vun Ardo am Auchan, am Massen an der Orangerie, dem Pall Center an dem Cora Concorde.

Schreiwes

Strassen, le mercredi 24 août 2022

Communiqué de presse

Rappel : Mélange de fruits rouges congelés de la marque Ardo

Présence du virus de l'hépatite A

Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises rappellent le produit suivant :

Nom



Mélange de fruits rouges congelés



Marque



Ardo



Unité



1 kg



Date de durabilité minimale (DDM)



11/11/2024



Lot



58622131





Danger : Présence du virus de l'hépatite A

Les symptômes de l’hépatite A peuvent être bénins ou graves : les patients peuvent présenter, selon les cas, de la fièvre, une sensation de malaise, une perte d’appétit, des diarrhées, des nausées, une gêne abdominale, des urines foncées et un ictère (coloration jaune des yeux et de la peau). Toutes les personnes infectées ne présentent pas l’ensemble de ces symptômes à la fois et ils apparaissent ordinairement dans les 14 à 28 jours.

En cas de doute sur l’apparition d’un symptôme après ingestion du produit, veuillez consulter un médecin.

Vente au Luxembourg par : Auchan, Massen, Orangerie, Pall Center, Cora Concorde

Une vente par d'autres exploitants ne peut être exclue.

Source information: RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)

Communiqué par : Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.