D'Inflatioun bleift héich. Et kéint eng weider Indextranche fälleg ginn. Dofir gesäit d'Regierung en Donneschdeg noeneen d'Gewerkschaften an d'Patronat.

D'Gespréicher en Donneschdeg ginn en Vue vun enger méiglecher nächster Tripartitesronn gefouert.

Dee Prozess gouf et schonn am Fréijoer. Et gouf vill Hin- an Hier, ma schlussendlech gouf den 31. Mäerz een Accord ënnerschriwwen an et ass eng Première fir Lëtzebuerg. No iwwer 60 Stonne Verhandlunge gouf een Tripartitesaccord fonnt, deen net vun alle Gewerkschafte matgedroe gëtt. D'Regierung, d'Patronat, den LCGB an d'CGFP hu sech op ee Solidaritéitspak gëeenegt. Fir den OGBL war d'Verréckele vum Index eng rout Linn.

Réckbléck Tripartite Fréijoer / Reportage Annick Goerens

Et wier een historesche Pak, dee ronn 830 Millioune kascht, e Solidaritéitspak. Dat sot de Premier Xavier Bettel a senger Deklaratioun an der Chamber no der Tripartite.

"All Menage kritt mat dësem Pak méi Kafkraaft, wéi dat virun der Kris de Fall war a mir iwwerkompenséieren hei däitlech och de Kafkraaftverloscht vun deene Leit, déi et am meeschte brauchen."

Den OGBL dréit den Accord net mat, well den Index manipuléiert géing ginn.

D'Presidentin vum OGBL Nora Back: "Et war vun Ufank un eng Index-Tripartite. Mir hu vun der éischter Stonn just dovu geschwat, wat d'Regierung misst maachen, fir dem Patronat seng Fuerderung un den Index ze goen, vun eis acceptéiert ze kréien."



Zu deem, wat festgehale gouf: d'Indextranche am Abrëll gouf ausbezuelt. Dobäi goufen et selektiv Hëllefe fir Stéit a Betriber. Donieft war ausgemaach ginn, dass eng 2. Indextranche, nämlech déi, déi schonn am Juli fälleg gouf, reportéiert gëtt an d'Fréijoer d'nächst Joer. Dat Ganzt begleet vun enger Kompensatioun iwwer e Steierkredit fir akommesschwaach Stéit.

De Xavier Bettel: "Tëscht August an Abrëll kréien awer d'Leit, déi e Kafkraaftverloscht hunn, dëse Verloscht iwwer e Crédit d'impôt iwwerkompenséiert. Also méi kompenséiert wéi dat, wat de Kafkraaftverloscht och wier. An dat si virun allem Leit mat niddregem a mëttlerem Revenu."

Donieft huet de Staat bis Enn Juli 7,5 Cent beim Verkaf vun all Liter Sprit bäigeluecht an déi Mesure gouf dunn nach eemol bis Enn August verlängert.

De grénge Vize-Premier François Bausch schwätzt vun enger exzeptioneller Mesure: "Déi, wéi een elo vläicht kéint soen, steet am Widdersproch zu anere Saachen, déi mer eis als Zilsetzung ginn hunn, zum Beispill déi ganz Klimakris, mat där mer jo och beschäftegt sinn. Mee ech mengen awer, dass et wichteg ass, dass ee muss kënne Recul huele fir e puer Méint, well et geet drëms ze kucken, hei an der Nout, deene Leit hei ze hëllefen, déi d'Sue brauchen. A mir hunn dat och net einfach esou gemaach, mir hunn dat gemaach gekoppelt mat enger Steigerung vun engem ganzen Package u Mesuren, déi d'Transition écologique solle fërderen."

Méi spéit huet de François Bausch awer zouginn, et wier eng sënnlos Mesure.

Donieft gouf dann op der Tripartite decidéiert, fir d'Loyere bis Enn vum Joer anzefréieren, fir "Prime House" méi sozial ze maachen a fir d'Recettë vun der CO2-Steier anescht ze verdeelen.