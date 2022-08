No engem Accident op der franséischer a31 knapps hannert der Grenz staut et sech och der A3 bis bei d'Aire de Berchem.

Dräi Autoe krute sech tëscht der Grenz Diddeleng/Suuftgen a Kanfen a Frankräich ze packen, et staut et sech op ronn 8 km a Richtung Thionville. Den Ament ass d'Iwwerhuelspuer blockéiert. Vun der Aire de Berchem u geet et just nach lues a Richtung Grenz weider.