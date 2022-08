Op Twitter huet d'Oppositiounspartei d'Verlängerung vum Tankrabatt vu 7,5 Cent de Liter gefuerdert, "oder sollen d'Leit geschwënn op Lonkech tanke fueren?"

A Frankräich ass den Tankrabatt vu 15 op 30 Cent de Liter eropgesat ginn an dat bis Enn dës Joers. Hei am Land soen ënnert anerem déi Gréng, déi an der Regierung sinn, datt den Tankrabatt sozial ongerecht ass, well besonnesch Leit mat décken Autoen dovunner profitéieren.

De Mobilitéitsminister Francois Bausch huet dofir plädéiert, datt d'Leit en Energiegeld oder Energiescheck solle kréien a Funktioun vun hirem Revenu. Och d'Piraten an déi Lénk hunn den Tankrabatt kritiséiert. D'ADR ass wéi d’CSV dofir.