Fir deene Leit entgéintzekommen, deenen et net esou gutt geet, hat d'Stëmm vun der Strooss fir déi 26. Kéier eng Visitt op d'Schueberfouer organiséiert.

No de Spiller gouf zesummen eppes giess. Dankbar Gesiichter. Nei Leit kenneléieren oder mat Kolleegen e flotten Dag verbréngen. D'Problemer ronderëm sech vergiessen, méi wéi e Fest fir déi iwwert honnert Leit.

„Mir sinn immens frou, all zesummen hei ze sinn, Kolleegen ze gesinn. Dass mir e flotten Dag zesumme verbrénge kënnen.“ Zanter 1996 erméiglecht d'Stëmm vun der Strooss en Ausfluch op d'Schueberfouer, ëmmer e speziellen Dag fir déi Mënschen, deenen et net esou gutt geet.

"Ech fannen dat gutt, wat d'Stëmm mécht, fir déi Leit, déi näischt hunn. Et si Leit, déi op der Strooss sinn, oder Leit, déi eng Wunneng hunn, awer sech soss näischt kënne leeschten. Et ass alles deier ginn.“

No de Spiller gouf sech bei engem Patt a Lëtzebuerger Kascht gestäerkt.

De Jérôme Bigar, Forain, deen d'Iessen offréiert: „Dass eng Freed, fir dat ze maachen. Et mécht ee vill Saachen am Liewen an heiansdo gëtt net un déi Leit geduecht, deenen et net sou gutt geet, déi keen Daach iwwert dem Kapp hunn oder op der Strooss liewen. Esou kann een e bësse solidaresch sinn an hinnen och eng kleng Freed maachen.“

D'Hëtzt net nëmmen um Mëttwoch op der Fouer, mee iwwerhaapt aus de leschte Wochen, ass och e Problem fir déi Mënschen, déi keen Daach iwwert dem Kapp hunn. D'Stëmm vun der Strooss mécht dat Bescht fir ze hëllefen.

D'Alexandra Oxacelay, Direktesch vun der Stëmm vun der Strooss: „Mir verdeele Waasser, awer soss kënne mir net vill maachen. Mir soen hinnen, passt op, drénkt keen Alkohol dobaussen, consomméiert net dobaussen, denkt drun, dass dir reegelméisseg drénkt. Sou wéi déi normal Populatioun och. Passt een op deen aneren op.“

No 2 Joer Fouer-Paus waren d'Clientë vun der Stëmm vun der Strooss einfach nëmmen dankbar fir dëst Erliefnis.