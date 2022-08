Dat 13 Joer jonkt Meedche gouf fir d'lescht den 22. August 2022 an der rue Glesener am Garer Quartier gesinn, dat géint 14 Auer.

Deen Ament hat et eng Jeansbox an e schwaarzen Top un, an hat eng schwaarz Posch derbäi.

Wee weess wou et sech ophält, oder wann ee soss Informatiounen iwwert déi vermësste Persoun huet, soll sech w.e.g. bei der Police an der Stad mellen, dat um Telefon (+352) 244 40 1000 oder via E-Mail: police.luxembourg@police.etat.lu.