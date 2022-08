D'Energie-Produktioun vu Photovoltaikanlagen huet sech bannent engem Joer bal verduebelt.

Am Juli gouf e Maximum vu gutt 40 Gigawattstonnen erreecht par rapport zu 23,9 Gigawattstonnen zejoert. Besonnesch am Norden an am Oste vum Land gëtt vill Energie iwwer dëse Wee produzéiert.

De Grond fir dës Evolutioun ass op der enger Säit d'Meteo mat ville Sonnestonnen an op där aner Säit d'Installatioun vu méi performanten Anlagen.

D'Zuel vun den Installatiounen ass bannent engem Joer och vun 8.653 op 9.167 geklommen, wat ënner anerem un de Fërderprogrammer géing leien, deelt den Energieministere an engem Communiqué mat.

Schreiwes

Record historique de la production d'énergie solaire au Luxembourg (25.08.2022)

Communiqué par : ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire

La production des centrales photovoltaïques au Luxembourg a presque doublé en un an: elle a atteint un maximum de 40,1 GWh en juillet 2022, contre 23,9 GWh en juillet de l'année précédente.

Avec respectivement 11,9 GWh dans le Nord du pays et 11,1 GWh dans l'Est, ces deux régions sont en tête de la production d'énergie solaire au Grand-Duché.

Fort ensoleillement et essor du photovoltaïque

Les raisons de cette augmentation sont doubles. D'un côté, la situation météorologique était exceptionnelle avec un temps d'ensoleillement de 377 heures en juillet 2022 selon MeteoLux. D'un autre côté, l'augmentation considérable de la puissance installée de panneaux photovoltaïques a joué un rôle accélérateur. Grâce au succès des programmes de subventionnement mis en place par le gouvernement, la surface photovoltaïque au Luxembourg a augmenté considérablement ces dernières années: entre juillet 2021 et juillet 2022, le nombre d'installations est passé de 8.653 à 9.167.

Claude Turmes se félicite: «L'énergie solaire joue un rôle central dans la transition énergétique au Luxembourg. Elle est non seulement propre et aide le Grand-Duché à atteindre ses objectifs de développement des énergies renouvelables, mais elle est également produite localement et fait partie des solutions pour sortir de la dépendance des énergies fossiles russes.»