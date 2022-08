Bei Temperaturen ëm déi 30 Grad lackelt eng kleng Erfrëschung am Waasser. An de Baggerweieren zu Rëmerschen geet dëst den Ament awer net méi.

Wéi d'Waasserwirtschaftsverwaltung en Donneschdeg matdeelt, ass an de Baggerweieren am Südoste vum Land eng héich Konzentratioun vu sougenannte Cyanobakterië festgestallt ginn.

D'"Bloalgen", wéi se och nach genannt ginn, kënnen an héije Quantitéite Gëfter produzéieren, déi net nëmme fir d'Waasserliewe geféierlech kënne ginn, ma och fir Mënsch an Déier. Den Effekt op de Mënsch ka ganz ënnerschiddlech sinn - Symptomer reeche vu Kappwéi iwwer Hautirritatiounen an Iwwelzegkeet.

Nodeems Prouwe vum Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) nogewisen hunn, datt d'Schwammen an de Baggerweieren den Ament potentiell gesondheetsschiedlech kéint sinn, ass d'Waasser fir d'Schwëmmer do gespaart.

Weider heescht et vum Waasserwirtschaftsamt, et sollt ee keng Déiere vum Waasser drénke loossen an all Kontakt mam Waasser evitéieren. Och Waassersport a Fëscherei sinn den Ament net ugeroden.

Wien an de leschten Deeg an d'Baggerweiere schwamme war an sech net gutt fillt, sollt säin Dokter kontaktéieren an him vun de Bloalgen erzielen.

Um Stauséi an am Séi zu Wäiswampech kann ee fir den Ament nach schwamme goen. Sollten och do méi Bloalgen optrieden, kéint awer och do ee Schwammverbuet nokommen. An der Musel gëtt plazeweis och schonn dovunner ofgeroden, sech an d'Waasser zappen ze goen.

D'Schreiwes vum Waasserwirtschaftsamt