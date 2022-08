D'Santé deelt mat, datt d'Zuel vun de Leit, déi un de Suitte vum Coronavirus gestuerwe sinn, bei 1.122 bliwwen ass.

Aktuell sinn 10 Persounen hospitaliséiert, ee Patient läit op der Intensivstatioun.

Am Ganze goufe bis ewell 1.289.957 Impfdosisse genotzt. De Groussdeel vun den aktuellen Impfungen si Boosteren: 301 waren ergänzend Dosen, wärend sech just 3 Leit fir eng éischt Impfung decidéiert hunn. Bei 1 Persoun war et déi zweet Dosis.

Bei 31 Persounen ass eng Re-Infektioun festgestallt ginn.

D'Reproduktiounszuel läit bei 1,04. Wann den Taux iwwert 1 läit, bedeit dat, datt eng Persoun, déi de Virus huet, am Duerchschnëtt méi wéi eng aner Persoun infizéiert.

D'Statistike vun der Santé am Iwwerbléck