En Donneschdeg géint 13.45 Auer hat et op der Houschter Déckt am Schoulwee e Vegetatiounsbrand ginn. De Rettungshelikopter gouf op d'Plaz geruff.

Eng Persoun war bei deem Brand verwonnt ginn. Nieft dem Rettungshelikopter war den Ettelbrécker Samu am Asaz, d'Ambulanz Nordstad, grad ewéi d'Pompjeeë vun Housen, Pëtschent a Clierf.

Géint 16 Auer ass tëscht dem Mëllerdall an dem Grondhaff eng Camionnette op der Kopp gelant. Eng Persoun gouf blesséiert. Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Beefort an d'Iechternacher Ambulanz.