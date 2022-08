Zu Ettelbréck an der Avenue Salentiny gëtt et e Pompjeesasaz, wouduerch déi Strooss dann och aktuell blockéiert ass.

RTL-Informatiounen no koum et ënnert dem Daach zu engem Sickerbrand. Deen ass mëttlerweil ënner Kontroll. D'Pompjeeë bleiwen awer weider op der Plaz an préiwe mat Wärmebildkameraen d'Situatioun, fir sécher ze goen, dass et net nach aner Brandnäschter ginn.

D'Avenue Salentiny ass den Ament a Richtung Ettelbréck gespaart. D'Direktioun geet iwwert d'Rue de Warken.

Et ginn aktuell Aarbechten um Daach vum Gebai duerchgefouert. Et ass awer nach net sécher, ob och dohier d'Brandursaach z'erklären ass.