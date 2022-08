Den 23. August géint 20 Auer gouf de Jugendleche fir d'lescht gesinn. Wou genee, dat deelt d'Police net mat.

De Jong ass tëscht 1m70 an 1m80 grouss, ass schlank, huet brong Aen a kuerz brong Hoer, an deenen och e Motiv dra raséiert ass.

Den Ament wou e verschwonnen ass, hat en e blo-schwaarzt Iewescht vun der Mark Lacoste un an eng rout Joggingsbox.

Ween eppes sollt driwwer wëssen, wou de Vermësste sech ophält, soll sech w.e.g. bei der Police mellen um Telefon (+352) 244 40 1000 oder via E-Mail: police.luxembourg@police.etat.lu.