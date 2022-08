E Freideg géint 17.40 Auer sinn op der Tréierer A1 op der Héicht Mäertert-Potaschbierg 2 Autoen aneneen gerannt. Dobäi goufen zwou Persoune blesséiert.

Kuerz no Hallefnuecht ass een Auto tëscht Bruch an Récken bäigaangen. Do gouf et ee Blesséierten.

Zu Duelem gouf et hënt géint 2.10 Auer um Samschdeg eng Kollisioun tëscht engem Auto an engem Bus. Dobäi sinn zwou Persounen blesséiert ginn.

De CGDIS mellt dann och nach eng Wiss déi e Freidegowend kuerz no 20 Auer zu Ettelbréck an der Akerbauschoul-Strooss gebrannt huet. Et blouf beim Vegetatiounsschued.