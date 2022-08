E Samschdeg géint 17.15 Auer sinn zu Housen en Auto an e Motorrad net laanschtenee komm. De Rettungshelikopter huet mussen an den Asaz.

Wéi de CGDIS mellt, gouf 1 Persoun verwonnt. Nieft dem Rettungshelikopter war och eng Ambulanz vu Clierf op der Plaz, grad ewéi d'Pompjeeë vun Housen a Clierf.

Kuerz no 18 Auer ass zu Rodange e Motocyclist mat senger Maschinn gefall. Och hei gouf eng Persoun verwonnt an de Samu Süd gouf op d'Plaz geruff, nieft de Pompjeeë vu Käerjeng an d'Ambulanz vu Suessem-Déifferdeng.