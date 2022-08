E Sonndeg den Owend huet sech kuerz virun 19 Auer e Gefier an der Rue de Nospelt iwwerschloen.

D'Secouriste vu Kielen, aus der Stad a vu Suessem-Déifferdeng waren op der Plaz. De Bilan sinn zwee Blesséierter.

Bei Eppelborn hei vir am Saarland war e Sonndeg am fréien Owend de Rettungshelikopter vun der Air Rescue gefuerdert. E Motorradschauffeur war op enger Landstrooss gefall an an e Stroummast gerannt. De schwéierblesséierte Mann koum mam Helikopter op Saarbrécken an eng Klinik.