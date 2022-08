Enovos präziséiert e Mëttwoch an engem Communiqué d'Hausse vun de Gaspräisser vum 1. Oktober un.

En Duerchschnëttsstot vu 4 Leit, deen 3.300 Meterkibb d'Joer verbraucht, hätt Gaskäschte pro Joer vu 5.400 Euro. Derbäi kommen iwwer 600 Euro Reseau-Käschten, déi een dëst Joer net muss bezuelen, mä déi de Staat iwwerhëlt. Dës Mesure kéint nach bis an dat nächst Joer verlängert ginn.

Aktuell bezilt ee fir dee selwechte Verbrauch 2.400 Euro manner. D'Präishausse fir de Client mécht 77% aus. D'Käschte sinn awer jee no Gréisst vun der Wunneng oder dem Haus an dem Verbrauch natierlech ganz verschidden. D'Situatioun um Energiemaart ass ganz ugespaant. Am Grousshandel huet de Präis sech vum leschte Summer u verzéngfacht.

Schreiwes

Augmentation des tarifs du gaz naturel

Comme annoncé depuis quelques semaines, Enovos devra augmenter ses tarifs pour le gaz naturel. Cette augmentation entrera en vigueur à partir d'Octobre 2022.

Pour un ménage type de 4 personnes avec une consommation moyenne de 3.300 m3/année (36.300 kWh/a) le coût total annuel TTC s'élèvera à +/- 5.400.- €/année (sans coûts de réseau, subventionnés actuellement par l'Etat). Sans prise en charge des coûts de réseau par l'Etat, le prix s'élèverait à 6.070.- €/a (coûts réseau inclus). Avec le tarif actuel en vigueur jusqu'à fin septembre le coût annuel s'élevait à environ 3.050.- €/a TTC (sans frais de réseau), resp. 3.600.- €/a TTC (avec frais de réseau), d'où une augmentation de 77% (sans coûts réseau), voire 68% (coûts réseau inclus) pour ce calcul théorique.

Nos futurs tarifs dépendront fortement du prix d'approvisionnement sur les marchés de gros européens, qui restent pour le moment très nerveux et imprévisibles en raison de la situation géopolitique difficile en Europe. À noter que sur les marchés de gros, la situation est très tendue depuis un an : avant l'été 2021, le prix par MWh se situait entre 20-30 Euros pour aujourd'hui se situer entre 200-300 Euros, donc multiplié par un facteur 10, voire plus.

Les futurs prix de marchés seront aussi influencés par le niveau de la demande, qui sera fortement dépendant des températures ainsi que du comportement de consommation, d'où l'importance des économies d'énergie qui pourront être réalisées par les ménages qui ont un effet direct sur le niveau de prix. Enovos a mis en place un site web dédié pour soutenir ses clients dans leurs économies d'énergies. Plus d'infos sur : https://www.lets-save-energy.lu/