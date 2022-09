Mat enger Duerchschnëttstemperatur vun 20,1 Grad, véier tropeschen Nuechten an engem Dag mat Temperaturen iwwer 35 Grad war et dëse Summer zimmlech waarm.

MeteoLux huet hire Summer-Bilan presentéiert. Gekuckt gouf den Zäitraum tëscht dem 1. Juni an dem 31. August. De Summer 2022 war deen dréchensten, sonnegsten an zweetwäermsten, deen zanter dem Ufank vun den Opzeechnungen um Findel vu MeteoLux gemooss gouf. Dat deelt den nationale Wiederdéngscht en Donneschdeg mat.

D'Duerchschnëttstemperatur louch bei 20,1 Grad; d'selwecht wéi am Summer virun dräi Joer schonn. Just de Summer 2003 war mat 20,5 Grad an der Moyenne eng Grëtz méi waarm. Dëse Summer goufen et 15 Deeg mat Temperaturen iwwer 30 Grad, een hëtzegen Dag, wou den Thermometer op iwwer 35 Grad geklommen ass, an et goufe véier sougenannten "tropesch" Nuechte registréiert, wärend deenen et net ënner 20 Grad ofgekillt huet.

Et huet an de leschte Méint mat 74 Liter op de Metercarré ganzer 66% manner gereent wéi an der Referenzperiod vun 1991 bis 2020. Domat war de Summer 2022 den dréchensten zanter 1947. Besonnesch am Juli huet de Ree batter gefeelt. Do si grad mol 6,8 Liter de Metercarré erofkomm, wat carrement méi wéi 90% manner ass par rapport zu der Laangzäitmoyenne. Am mannsten Nidderschlag gouf am Joer 1949 gemooss mat nëmmen 2,2 l/m².

Wéineg Reen, duerfir awer ëm sou méi Sonn. Dëse Summer gouf e Rekord vun 956,2 Sonnestonne gezielt. An deem Kontext war et jo och schonn d'Meldung, datt nach ni sou vill an d'Photovoltaikanlagen agespeist gouf wéi dëse Summer.