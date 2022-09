Nodeems et Joerzéngte laang Réckewand gouf, ass domadder elo Schluss, sou d’Responsabel bei der Banque de Luxembourg.

PDF Schreiwes Banque de Luxembourg

Dat wéinst der neier geopolitescher Lag, der héijer Inflatioun, der Hausse vun den Zënstauxen an der Reevaluatioun vun den Aktiver wéi Immobilien. Dat soten de Chef vun der Banque de Luxembourg, de Pierre Ahlborn an de Chef Economist vun der Bank, de Guy Wagner, bei der Presentatioun vun enger Ëmorganiséierung bei der Banque de Luxembourg. D’Zënstauxe ginn aktuell erop an natierlech gëtt dat och bei der Banque de Luxembourg ganz "virsiichteg" observéiert, sou de Pierre Ahlborn. Allerdéngs hätt ee festgestallt, datt d’Cliente bei der Bank haaptsächlech Taux Fixen geholl hunn "an dat protegéiert se natierlech". Natierlech missten d’Leit oppassen, datt se sech net iwwerverschëlden, mee et hätt een "näischt Dramatesches" kënne feststellen.

Weider seet de Chef vun der Banque de Luxembourg, hien hätt eng "grouss Traditioun", fir d’Politik net ze kommentéieren. Zu den aktuellen Diskussioune ronderëm d’Tripartite, seet de Pierre Ahlborn just: "Wann d’Salairen an d’Luucht ginn, dann ass et de Patron, d’Entreprise, déi déi muss bezuelen an dofir ass déi ganz Geschicht vun der Inflatioun an de Salairen e Sujet, deen eis besuergt a wou mer ganz genee wëssen, datt mer mussen oppassen op eis Käschten".

Wat d'Reorganisatioun bei der Banque de Luxembourg ugeet, sou iwwerhëlt d’Fanny Nosetti d’Féierung vun der gréisster Filial vun der Bank, d’Banque de Luxembourg Investments vum Guy Wagner, dee sech elo op d’Gestioun vum Haapt-Fong vun der Bank wäert konzentréieren. Dës Reorganisatioun ass net op déi aktuell wirtschaftlech Entwécklungen zeréckzeféieren, mee notamment op déi ëmmer méi staark Reglementatioun, déi elo och Gestiouns-Gesellschaften operluecht kréien.

D’Bank deklaréiert, sech schonn zanter Joren iwweregens op Investissementer a Firmen, Produiten oder Technologien ze konzentréieren, déi sozial, ekologesch a vu gudder Gouvernance wieren. Well dem Pierre Alhborn no ass och d’Mamm vun alle Krisen, net onbedéngt déi, di mer elo erliewen, mee d’Klimakris.

D’Banque de Luxembourg ass eegenen Aussoen no eng virsiichteg Bank. Hir Cliente wieren haaptsächlech Lëtzebuerger Familljen a Famillen aus onse Nopeschlänner sou wéi Lëtzebuerger Familljebetriber.