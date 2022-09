Datt d'Sonn net méi genotzt gëtt, fir grénge Stroum ze produzéieren, dat kritiséieren d'Piraten an engem Communiqué.

PDF Schreiwes Piratepartei

Et gleeft een net dorun, dass d'Regierung hir Ziler a Punkto erneierbar Energien wäert erreechen a fuerdert dowéinst, dass Parkingen, wou et geet mat Photovoltaik-Anlagen sollen iwwerdaacht ginn an esouwuel Residencen wéi ëffentlech Gebaier esou vill wéi méiglech mat Sonnekollektore sollen equipéiert ginn.

Dofir dass déi néideg Main d'oeuvre dofir aktuell feelt, mécht d'Piratepartei den Educatiounsminister Claude Meisch verantwortlech. D'Handwierk wier vill ze laang vernoléissegt ginn.