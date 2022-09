Viru genee 83 Joer huet déi däitsch Wehrmacht Polen iwwerfall. Et war den Ufank vum 2. Weltkrich, bei deem 60 Millioune Mënschen ëm d'Liewe koumen.

An dem Kontext koum et en Donneschdeg op der Plëss zu enger klenger Veillée vun der Associatioun vun de Chrëschten, déi sech géint d'Folter asetzen, kuerz ACAT, der Friddensplattform an der lëtzebuergescher Kommissioun "Justice et Paix".

Et ass net de Moment fir de Krich an der Ukraine ze vergiessen, esou ee vun hire Messagen