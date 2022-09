Dës Woch ass un d'Affer vum Ukrain-Krich geduecht ginn. Dofir gouf vun der ACAT eng Sensibiliséierungsaktioun op der Plëss virum Cerlce organiséiert.

Sensibiliséierungscampagne vun ACAT / Reportage Chris Meisch

Genee 83 Joer, nodeems den Zweete Weltkrich ugefaangen huet, wollt d'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, kuerz ACAT genannt, d'Leit iwwert de Krich op europäeschem Terrain sensibiliséieren. An dat an Zesummenaarbecht mat der Friddensplattform an der Lëtzebuerger Kommissioun Justice et Paix. Virop wollte si un d'Affer vum Krich an der Ukrain erënneren. D'Christina Fabian, d'Direktesch vun der ACAT:

"Dass das erste Opfer des Krieges nicht nur die Wahrheit ist, sondern auch die Menschenrechte sind. Gerade in Kriegssituationen ist es extrem wichtig, nicht aufzuhören, die Öffentlichkeit darüber zu informieren und es ging uns auch darum Solidarität zu zeigen mit den Ukrainern und insbesondere mit der ukrainischen Community in Luxemburg."

D'Gertrud Casel ass Member vun der Lëtzebuergescher Kommissioun Justice et Paix a fir si steet fest, datt een e Waffestëllstand brauch an datt et kee Sënn mécht, de Krich weiderzeféieren, bis et ee Gewënner gëtt:

"Das was bisher zerstört wurde und auch an international, Hunger, Armut, Ungleichheit, die vertieft wurden so desaströs, dass wir sagen: Es muss nach allen Kräften nach einem Waffenstillstand gesucht werden und das werden sicher Ukraine und Russland, die Verfeindung nimmt ja ständig zu, nicht zustande bringen ohne massives internationales Engagement."

Nieft der ACAT an der Lëtzebuergescher Kommissioun Justice et Paix war dann och ee jonkt Meedchen aus der Ukrain dobäi, dat d'Leit gär iwwer d'Situatioun a sengem Heemechtsland géif opklären:

"Ech muss hei liewen, fir a Sécherheet ze sinn, ech hunn nämlech eng kleng Schwëster a meng Mamm huet eis heihi bruecht, fir a Sécherheet ze sinn. Ech si Benevole, ech wëll mengem Land sou vill wéi méiglech hëllefen, fir de Leit ze weisen, datt do Krich ass, deen nach net opgehalen huet, dofir musse mir d'Leit nach drop opmierksam maachen, datt de Krich nach amgaangen ass a mir nach ëmmer der Ukrain beim Kampf hëllefe mussen."

Freet een elo d'Leit op der Strooss, da mierkt ee bei villen, datt se midd vum Krich, sech der Problematik an dem Ausmooss awer bewosst an a ville Punkten onzefridde mat der Situatioun sinn:

"Dass sowas in der heutigen Zeit noch möglich ist, dass eine Person so ein Unheil anrichten kann. Man müsste das russische Volk richtig aufklären, was da abgeht."

"On a déjà fait l'erreur plusieurs fois de la guerre et que normalement ça ne devrait pas se reproduir et aussi c'est très dangereux, parce qu'ils combattent autour de la centrale nucléaire."

"Il faut plutôt aller dans la communication et c'est là, où moi je m'oppose un peu à ce qui est fait en Europe, c'est en faite, on ferme la porte, on ne communique pas, on applique des embargos très fort et finalement on se rend compte, qui va payer au final, ce sont les gens, les factures de gaz qui vont augmenter."

D'ACAT mécht dann och opmierksam op d'Geschicht vum Maxim Butkevich, engem ukrainesche Journalist a Mënscherechtsaktivist. Hien hat sech am Ufank vum Krich fräiwëlleg bei der ukrainescher Arméi gemellt a sëtzt elo am russesche Prisong. D'Mënscherechtsorganisatioun wëll hien an aner Betraffener ënnerstëtzen an hoffen dobäi och op d'Hëllef vum Lëtzebuerger Ausseminister, Jean Asselborn, deem si een oppene Bréif zu dem Thema geschriwwen hunn.