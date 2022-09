An der Rue Principale krute sech e Freideg de Moien 2 Autoen ze paken, eng Persoun gouf hei blesséiert.

Bëssi méi spéit am Moien dann koum et zu engem Accident an der Rue de Hobscheid zu Stengefort, hei gouf keng Persoun blesséiert. An um kuerz virun hallwer 10 koum et dann nach eemol zu enger Kollisioun tëscht 2 Autoen um Findel, méi genee an der Route de Trèves. Eng Persoun gouf hei verwonnt.