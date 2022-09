An der Nuecht op e Freideg koum et op der Fouer zu enger kierperlecher Ausenanersetzung tëscht e puer Leit. Zwou Persoune goufe blesséiert.

Kuerz drop huet d'Police véier presuméiert Täter ugetraff. Eng Persoun huet zouginn, an eng Kläpperei verwéckelt gewiescht ze sinn. Eng aner Persoun, déi ënner Alkoholafloss stoung, huet versicht, d'Beamte vun der Police permanent ze provozéieren. Well e sech net wollt berouege loossen, koum en iwwer Nuecht an de Passage-Arrest.