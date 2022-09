Wéi d'Santé e Freideg an hirem neiste Rapport matdeelt, goufen an der leschter Woch dräi weider Fäll vun Afepouken zu Lëtzebuerg festgestallt.

Insgesamt si bis den 30. August 53 Fäll am Grand-Duché registréiert ginn. Bis ewell waren d'Patienten all Männer mat engem Duerchschnëttsalter vu 37 Joer. Dräi Patiente misste fir eng kuerz Zäit an d'Spidol, sinn awer antëscht nees entlooss ginn.

Zanter dem 16. August kënne Leit, déi zu enger bestëmmter Risikogrupp gehéieren, sech am Service National des Maladies Infectieuses géint d'Afepouken impfe loossen. Bis den 30 . August si schonn eng 384 Leit geimpft ginn, 381 Leit fir d'éischte Kéier an 3 hunn eng zweet Dosis kritt. E Rendez-vous heifir kann ee sech ënnert der Nummer 4411- 3129 huelen.

Stand 30. August hu sech 22.363 Persounen an 43 ënnerschiddleche Länner an Zone vun der europäescher Unioun mam Afepouke-Virus ugestach, mellen d'ECDC an d'OMS, wat eng Hausse vun 1.265 Fäll par rapport zu der Woch virdrun ass.

Point hebdomadaire sur la variole du singe

Jusqu'au 30 août 2022, dans 43 pays et zones de la région européenne, un total de 22.363 cas de variole du singe a été signalé aux autorités sanitaires European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ce qui représente une augmentation de 1.265 cas depuis la semaine dernière1. Situation dans la région européenne

Le premier cas connu date du 7 mars 2022 et a été identifié par un test rétrospectif sur un échantillon résiduel. La première date d'apparition des symptômes a été signalée le 3 avril 2022. La majorité des cas avaient entre 31 et 40 ans (8.746/21.998 - 40%) et étaient des hommes (21.710/21.710 - 98.7%). Sur les 9.053 cas masculins dont l'orientation sexuelle était connue, 97% se sont identifiés comme des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Parmi les cas dont le statut VIH était connu, 37% (3.304/8.964) étaient séropositifs. La majorité des cas présentaient une éruption cutanée (10.470/13.685 - 76.5%) et des symptômes systémiques tels que fièvre, fatigue, douleurs musculaires, vomissements, diarrhée, frissons, maux de gorge ou céphalées (9.294/13.685 - 68%). 607 cas ont été hospitalisés (5,9%), dont 206 qui ont nécessité des soins cliniques. Trois cas ont été admis en unité de soins intensifs, dont trois sont décédés de la variole du singe. A ce jour, 84 cas ont été signalés comme étant des travailleurs de la santé, dont trois cas ont eu une exposition professionnelle. Dans ces trois cas, les professionnels de santé portaient l'équipement de protection individuelle recommandé, mais ont été exposés à des liquides organiques lors du prélèvement d'échantillons.

Situation épidémiologique au Luxembourg

Jusqu'au 30 août 2022 inclus, 53 cas de variole du singe ont été détectés au Luxembourg, ce qui représente une augmentation de 3 cas depuis la semaine dernière. Jusqu'à présent tous les cas détectés sont de sexe masculin dont la moyenne d'âge est de 37 ans. Trois cas ont été hospitalisés pour une courte durée et ont entre-temps quitté l'hôpital. Les autres caractéristiques épidémiologiques et cliniques de cas détectés au Luxembourg sont très similaires aux cas signalés au niveau européen2.

La vaccination contre la variole du singe de certaines personnes à risque a commencé au Service National des Maladies Infectieuses en date du 16 août 2022. Jusqu'au 30 août 2022, 384 personnes ont été vaccinées : 381 personnes ont reçu une première dose et 3 personnes une deuxième dose.

Adaptation du schéma de vaccination

La recommandation du Conseil Supérieur des Maladies Infectieusesdu 24 août 2022 prévoit l'administration d'une dose unique aux personnes ayant reçu une vaccination antérieure contre la variole par un vaccin vivant de 1ère ou 2ème génération (personnes nées avant 1977 ou ayant une cicatrice typique de vaccination au niveau du bras).2Dans ces cas, une seule dose sera donc administrée à l'avenir. Les patients qui ne font pas partie de cette catégorie continueront à recevoir deux doses de vaccin.

Recommandations sanitaires de la Direction de la santé

La Direction de la santé rappelle qu'il est important de se protéger contre le virus et d'éviter les situations à risque afin de limiter la propagation du virus. Les personnes infectées doivent être isolées et éviter tout contact avec d'autres personnes, couvrir les lésions et boutons et veiller à leur hygiène des mains. Parmi les mesures de protection, il est conseillé de réduire le nombre de ses partenaires sexuels et de ne pas partager les effets personnels avec des personnes infectées ou qui ont été en contact avec des personnes infectées (linge de lit, serviette, rasoir etc.).

