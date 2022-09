Zu engem weideren Tëschefall mat engem Auto a Moto koum et schonn e Samschdeg an d'Police sicht no Zeien no engem Accident den 29. August.

Tëscht Clierf a Maarnech hu sech kuerz no 9.30 Auer um Samschdeg e Van an e Motorrad ze pake kritt. De Motocyclist gouf RTL-Informatiounen no dobäi schwéier blesséiert a koum an d'Spidol. D'Streck huet misste nom Accident a wärend den Opraumaarbechte fir den Trafic gespaart ginn, ass awer kuerz no 11.30 Auer nees fir den Trafic opgaangen.

© Domingos Oliveira/ RTL © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira/ RTL © Domingos Oliveira/ RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Schonn e Freideg de Mëtteg géint 16 Auer hate sech e Motorrad an en Auto op der Kräizung tëscht der Rue Principale an der Rue de Kleinbettingen zu Grass ze pake kritt. Den Automobilist hat d'Motorrad iwwersinn a krut d'Gefier ze paken. De Mann um Moto gouf vu sengem Gefier geschleidert a blesséiert, schreift d'Police. Hie koum an d'Spidol.

Da sicht d'Police nach no Zeien no engem Accident den 29. August géint 14.40 Auer tëscht Iermsdref a Reisduerf op der Héicht "Neimillen". Éischten Ermëttlungen no koum et zu dësem Accident duerch e geféierlecht Iwwerhuelmanöver. Och hei krute sech en Auto an e Motorrad ze paken a béid Parteien hunn nom Accident verschidden Aussoe gemaach. Dowéinst sicht d'Police elo no Leit, déi den Accident gesinn hunn. Dës solle sech bei der Police vun Dikrech/Veianen mellen um (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail op police.diekirchvianden@police.etat.