"Wat dierf et da sinn? Nei Schong, e Pyjama oder vläicht nei Bettwäsch". D'Stad Lëtzebuerg invitéiert vun 9 bis 19h00 op hir Nei-Oplag vun der Braderie.

Vun 9 Auer u leeft an der Stad déi 93. Editioun vun der Braderie. D'Braderie ass einfach net méi aus dem Kalenner vun der Stater Geschäftswelt ewechzedenken. Alles u Summerwuer kënnt e Méindeg ënnert den Hummer, well d'Lagere musse geraumt ginn. 250 Geschäftsleit aus der Stad a vun der Gare hunn hir Dëscher an Stänn mat der Wuer virun d'Dier geréckelt an elo reent et fatzeg Prozenter. RTL ass wéi ëmmer am Häerz vun der Stad, um Kiosk vun der Plëss d'Arem.

Mä nieft de Geschäftsleit hunn och déi politesch Parteien hir Stänn opgeriicht. Aacht Parteie sinn vis-à-vis vun der Plëss vertrueden, datt e puer Méint virum Start vum Lëtzebuerger Super-Wal-Joer mat Gemengen- a Chamberwalen am Joer 2023.

LIVESTREAM Radio

PDF: D'Kaart am Detail

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Evénement traditionnel « Stater Braderie »

Modalités de l'édition 2022 et mobilité

Le lundi 5 septembre 2022, la capitale fêtera la 93e édition de la Grande Braderie, où plus de 200 commerçants animeront les rues de la capitale en exposant leurs produits sur les trottoirs dans le quartier de la Gare ainsi que dans les rues et la zone piétonne du centre-ville. À cette occasion, les rues de ces quartiers seront libérées du trafic autant que possible pour faire place à une grande zone réservée aux piétons. De 9h à 19h les visiteurs pourront profiter des bonnes affaires dans une ambiance festive grâce aux différentes animations et stands alimentaires.

Mobilité / Adaptations en matière de transports en commun et de circulation

Afin de permettre un déplacement facile à tout moment, la Ville conseille aux visiteurs d'utiliser les transports en commun et de profiter des P+R Bouillon, Kockelscheuer, Luxembourg-Sud A + B et Stade de Luxembourg, régulièrement desservis par les autobus municipaux et permettant une liaison rapide vers le centre-ville, respectivement le quartier de la Gare.

Les parkings relais suivants – gratuits pendant 24 heures – sont desservis par les lignes régulières des autobus municipaux :

• P+R Bouillon

o Ligne 10 : toutes les 15-20 minutes vers les quartiers Gare et Ville Haute

o Ligne 17 : toutes les 10 minutes vers le quartier Ville Haute

o Ligne 20 : toutes les 15-20 minutes vers la Gare Centrale

• P+R Howald, Lux-Sud A + B

o Ligne 5 : toutes les 15-20 minutes par Bonnevoie vers les quartiers Gare et Ville Haute

o Ligne 20 : toutes les 10-15 minutes vers le quartier Gare

o Ligne 28 : toutes les 10-15 minutes vers le quartier Gare

• P+R Kockelscheuer

o Ligne 18 : toutes les 10 minutes vers les quartiers Gare et Ville Haute

• P+R Stade de Luxembourg

o Ligne 5 : toutes les 15-20 minutes par Bonnevoie vers les quartiers Gare et Ville Haute

o Ligne 22 : toutes les 10-15 minutes vers les quartiers Gare et Ville Haute

Le parking Stade (route d'Arlon) pour lequel une tarification-horaire est appliquée, est desservi par :

o Lignes 11 et 16 : au moins toutes les 10 minutes vers le quartier Ville Haute

o Ligne 22 : toutes les 10 minutes vers les quartiers Ville Haute et Gare

À noter qu'à l'occasion de la Stater Braderie

• les parkings « Place de l'Europe » (Kirchberg) et « Fort Wedell » (quartier de la Gare) seront exceptionnellement gratuits le lundi 5 septembre 2022 ;

• le parking « Fort Neipperg » (quartier de la Gare) offrira 4 heures de stationnement gratuit le samedi 3 et le lundi 5 septembre ainsi qu'une heure de stationnement gratuit le dimanche 4 septembre 2022.

Les autobus de la Ville circuleront selon un réseau adapté, notamment pour assurer la liaison entre les quartiers Gare et Ville Haute. Les modifications suivantes seront d'application sur le réseau AVL entre 5h00 et 21h30 :

• Lignes 2, 9 et 22: en direction de Bonnevoie et de la Cloche d'Or, l'arrêt Wallis quai 4 sera supprimé et remplacé par un arrêt provisoire Avranches Quai 2, situé à hauteur du 16, boulevard d'Avranches, à l'embouchure avec la rue du Fort Wallis. En direction du centre-ville, l'arrêt Wallis Quai 3 sera supprimé et remplacé par un arrêt provisoire Avranches Quai 1, situé en face du 6, boulevard d'Avranches.

• Lignes 3 et 5 : en direction de Bonnevoie, l'arrêt Wallis quai 2 sera transféré d'une trentaine de mètres, devant l'immeuble n°10. En direction du centre-ville, l'arrêt Wallis quai 1 sera supprimé et remplacé par un arrêt provisoire Avranches Quai 1, situé en face du n°6, boulevard d'Avranches.

• Lignes 4, 10, 13, 14, 18 et 23 : en direction de Hollerich et Gasperich, les bus suivront une déviation par la Rocade de Bonnevoie. Les arrêts Al Avenue quai 2 et Gare Centrale quai 2 seront supprimés et remplacés par les arrêts suivants : arrêt provisoire Avranches quai 2, situé à hauteur du n°16, boulevard d'Avranches, à l'embouchure avec la rue du Fort Wallis, arrêt Gare-Rocade quai 2 et arrêt provisoire Gare Centrale / rue de Hollerich quai 2, situé entre la place de la Gare et la rue Wenceslas 1er.

En direction du centre-ville, les arrêts Gare Centrale quai 1 et Al Avenue quai 1 seront supprimés et remplacés par les arrêts Gare Centrale / rue de Hollerich quai 1, situé entre la rue Wenceslas 1er et la place de la Gare, Gare-Rocade quai 1 et l'arrêt provisoire arrêt provisoire Avranches quai 1, situé en face du n°6, boulevard d'Avranches.

• Ligne 7 : en direction de Bonnevoie, les arrêts Wallis quai 1, Gare Centrale quai 2, Dernier Sol quai 2 et Léon XIII quai 3 seront supprimés et remplacés par les arrêts Gare-Rocade quai 2, Rotonde quai 2 et Léon XIII quai 2. En direction du Kirchberg, les arrêts Léon XIII quai 4, Dernier Sol quai 1, Gare Centrale quai 1 et Wallis quai 2 seront supprimés et remplacés par les arrêts Léon XIII quai 1, Rotonde quai 1 et Gare-Rocade quai 1.

• Ligne 19 : au quartier de la Gare, les arrêts Gare Centrale quai 1 et Al Avenue quai 1 seront supprimés et remplacés par les arrêts Gare Centrale / rue de Hollerich quai 1, situé entre la rue Wenceslas 1er et la place de la Gare, Gare-Rocade quai 1 et l'arrêt provisoire Avranches quai 1, situé en face du n°6, boulevard d'Avranches. À la Ville Haute, les arrêts Cathédrale, Gruef, Kasinosgaass et Badanstalt quai 2 seront supprimés et remplacés par les arrêts Hamilius quai 1 et Fondation Pescatore quai 1.

• Ligne 20 : en direction de la Cloche d'Or, les arrêts Gare Centrale quai 1, Wallis quai 4 et Gare Rocade quai 2 seront supprimés et remplacés par un seul arrêt au quartier de la Gare : Gare Centrale / rue de Hollerich quai 1, situé entre la rue Wenceslas 1er et la place de la Gare. En direction du P+R Bouillon, le seul arrêt desservi au quartier de la Gare sera Gare Centrale / rue de Hollerich quai 2, situé entre la place de la Gare et la rue Wenceslas 1er. Les arrêts Gare Rocade quai 1, Wallis quai 3 et Gare Centrale quai 2 seront supprimés.

• Ligne 27 : en direction de Kockelscheuer, les arrêts Wallis quai 1 et Gare Centrale quai 2 seront supprimés et remplacés par les arrêts Gare-Rocade quai 2 et l'arrêt provisoire Gare Centrale / rue de Hollerich quai 2, situé entre la place de la Gare et la rue Wenceslas 1er. En direction de Hamm, les arrêts Gare Centrale quai 1 et Wallis quai 2 seront supprimés et remplacés par les arrêts Gare Centrale / rue de Hollerich quai 1 et Gare-Rocade quai 1.

• Ligne 28 : en direction de Hesperange, Cité Um Schlass, les arrêts Gare-Rocade quai 1, Wallis quai 3 et Gare Centrale quai 2 seront supprimés et remplacés par l'arrêt Gare Centrale quai 105. En direction de Howald, P+R Lux-Sud, les arrêts Gare Centrale quai 1, Wallis quai 4 et Gare-Rocade quai 2 seront supprimés et remplacés par l'arrêt Gare Centrale quai 103.

• Ligne 29 : en direction de Bonnevoie, les arrêts Wallis quai 1 et Gare Centrale quai 2 seront supprimés et remplacés par l'arrêts Gare-Rocade quai 2. En direction de l'aéroport et de Senningerberg, les arrêts Gare Centrale quai 1 et Al Avenue quai 1 seront supprimés et remplacés par l'arrêt Gare-Rocade quai 1 et Al Molkerei quai 1.

• Ligne 31 : à la Ville Haute, les arrêts Cathédrale, Gruef, Kasinosgaass et Badanstalt quai 2 seront supprimés. Seul arrêt desservi au centre-ville : Hamilius quai 2.

Des adaptations d'horaire seront possibles sur toutes les lignes impactées par les déviations. Les horaires et départs en temps réel peuvent être consultés sur le site bus.vdl.lu.

Afin de guider au mieux les visiteurs dans leurs déplacements entre la Ville Haute et le quartier de la Gare, des agents du Service Autobus seront à leur disposition dans les deux quartiers.

Par ailleurs, le tram constitue un moyen de locomotion confortable qui permet aux visiteurs de se déplacer aisément entre la Gare Centrale et la Ville Haute en passant par la place de Paris.

Circulation

À l'occasion de la Stater Braderie, la rue Notre-Dame sera barrée à la circulation à partir de la rue de l'Ancien Athénée. En direction de la Gare, l'avenue de la Liberté sera barrée sur le tronçon compris entre la rue Heine et la rue de Hollerich (déviations soit via l'avenue Marie-Thérèse / route d'Esch, soit via le boulevard de la Pétrusse). L'accès pour les riverains sera garanti tout au long de l'événement.

La Ville de Luxembourg remercie le public pour sa compréhension et sa bonne collaboration.

Plus d'informations

o braderie.vdl.lu

o bus.vdl.lu ; tél. 4796-2975

o parking.vdl.lu

o cityshopping.lu