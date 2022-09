Um Méindeg de Moie virun 8 Auer koum et zu engem Accident um CR157.

An enger Rietskéier huet eng jonk Automobilistin d'Kontroll iwwert hiren Auto verluer. Si krut e Bam frontal mat der lénker Säit ze paken an ass dono de Rampli erofgaangen. De Bam wéi och d'Gefier goufe bei dësem Accident beschiedegt, d'Automobilistin dogéint ass RTL-Informatiounen no ouni gréisser Blessuren dovukomm.

Well den Auto an enger Heck am Rampli hänke bliwwen ass, ass d'Ofschleefe vum Gefier méi komplizéiert, wéi geduecht, esou datt et méi laang zu Problemer am Trafic tëscht Alzeng a Réiser koum.