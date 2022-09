E Sonndeg koum et géint 22.30 Auer zu dësem Virfall, dat um CR152.

E Motocyclist war hei vu Schwéidsbeng aus a Richtung Wëntreng ënnerwee. Op der Héicht vun der Strooss Am Heenz krut dësen eng metalle Barrière ze paken an ass gestierzt. Dobäi gouf do Motosfuerer grav blesséiert.

Nodeems hie sur Place medezinesch versuergt gouf, koum hien an d'Spidol, wou hien dann e Méindeg de Moien u senge schlëmme Verletzunge gestuerwen ass.

D'Spueresécherung vun der Police gouf elo beoptraagt, de geneeën Oflaf vum Accident ze klären.