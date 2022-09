Firwat et grad de Männer nach méi schwéier fält, fir doriwwer ze schwätzen, hu mir beim Service "infoMann" vun der ASBL "actTogether" nogefrot.

Haislech Gewalt - Deel 4 / Rep. Sandra Melan

Gewalt an enger Bezéiung ass hautzedaags nach ëmmer en Tabu, besonnesch, wann d'Affer e Mann ass. Och Männer kënnen all Forme vu Gewalt erliewen, sief et déi psychesch, déi physesch, déi finanziell oder déi sexuell Gewalt. Jean Wagner vun infoMann, enger Ulafstell fir Männer an Noutsituatiounen:

"Natierlech gëtt et physesch Gewalt géint Männer, wat awer méi gängeg ass, wat mir sou an der Consultatioun matkréien, ass datt psychesch Gewalt éischter ugewannt gëtt, also Ofwäertungen, 'du bass kee Mann', 'dir gleeft souwisou keen', 'ech maachen dech fäerdeg', 'du gesäis deng Kanner net' an dat an enger gewësser Reegelméissegkeet, dat kann immens Folgen op d'Liewe vu Männer hunn. Wat esou wäit geet, datt Schwieregkeeten do sinn, fir eegen Decisiounen ze huelen oder eege Choixen ze treffen."

Chronesch Gewalt z'erliewen féiert och dozou, datt den eegene Selbstwäert beim Mann ugegraff gëtt an och datt hien d'Bezéiung a Fro stellt. Männer brauchen dacks nach méi laang wéi eng Fra, fir sech anzegestoen, datt si matten an enger Gewaltbezéiung dra sinn. Et fält hinne besonnesch schwéier sech engem unzevertrauen, well si Angscht hunn als Mann net gegleeft ze kréien, respektiv keng Hëllef ze kréien.

"Als Beispill: ech hat e Mann, deen am Ausland Rugby gespillt huet, deen an enger Bezéiung gelieft huet, dee massiv Gewalt erlieft huet, bis et esou wäit komm ass, datt en eng Fläsch op de Kapp kritt huet an dunn an d'Klinik gaangen ass a wéi en dann do louch mat - datt ech keng Dommheete soen - 10,12 Zentimeter Narb, huet ee vu Professionellen héieren, datt wann him dat geschitt ass, da wäert hien et wuel verdéngt hunn. An ech sinn der Meenung, Gewalt huet kee Mënsch verdéngt, egal op Mann oder Fra."

Eng Weeweisung vun enger gewalttäteger Fra wär och méiglech, et gëtt awer praktesch éischter seelen duerchgefouert. Dëst läit dorunner, datt ee sech schwéier deet, fir eng Fra op d'Strooss ze setzen. E männlecht Affer wiert sech och meeschtens net.

"Wa Männer der kréien, wéi am Beispill virdru mat deem Här, dee richteg staark war, dee kéint sech jo do wieren an dat huet hien awer net gemaach. Dee Moment gëtt en da gesellschaftlech, pauschal gesot, als Monster dohinner duergestallt, wann en déi Grenz géif iwwerschreiden. Dat ass definitiv eng Grenziwwerschreidung. Dee Mann decidéiert sech dat net ze maachen an anerersäits fillt ee sech onverstanen. Wann een dann no baussen och do mam Kolleeg schwätzt, da ginn d'Kolleegen oft Äntwerten 'dat geet schonn', 'du méchs dat schonn', iergendwéi datt dat, wat dee Mann wierklech erlieft, net wouer geholl gëtt."

Et kënnen och méi Grënn ginn, firwat sech e Mann a sou enger Situatioun net sou séier trennt. De Jean Wagner:

"Dat ka verschidde Grënn hunn. Oft firwat ee sech net scheet ass, dat kann eng Co-Ofhängegkeet sinn, Angscht duerno eleng ze sinn, Angscht esou guer, kee sexuelle Kontakt méi ze hunn oder keen ze fannen. Dat sinn dee Moment traureg Situatiounen. Do kënnt déi Fro vum Selbstwäert, 'wat sinn ech mir wäert', 'maachen ech dat mat a bis wéi ee Punkt'. Heiansdo muss et bei Männer immens wäit kommen, bis se da soen 'hei elo ginn ech'."

Wichteg ass, datt jiddereen, ob Fra oder Mann, sech soll bewosst sinn, datt een ëmmer selwer responsabel ass fir säin Handelen, respektiv fir seng Reaktiounen.