Et ass fir d’éischte Kéier, dass e Lëtzebuerger Minister an där Funktioun, déi Regioun besicht.

Am Westjordanland wäert hie sech verschidde Projeten am Beräich vun der humanitärer an der Entwécklungshëllef ukucken, an et stinn e Entrevuen ënnert anerem mam palestinensesche Premier Shtayyeh an dem Ausseminister Malki um Programm.